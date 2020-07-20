Понедельник, 20 июля 2020, 13:44

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хорошие новости для аграриев РМ: государство покроет 70% страховки

20 июля
12:11 2020
Версия для печати

Правительство будет субсидировать 70% страховых взносов для сельхозпроизводителей. Сегодня правительство одобрило соответствующий законопроект.

Согласно документу, аграрии могут застраховать сельхозкультуры от следующих видов рисков: засуха, град, заморозки, наводнение и т.д.

Также действие законопроекта распространяется и на животноводство.

Премьер Ион Кику заявил, что таким образом правительство намерено способствовать увеличению государственной поддержки отрасли.

Субсидии для страхования будут выделяться посредством Национального фонда развития сельского хозяйства и окружающей среды.

Читайте также: Что обещают звезды всем знакам зодиака с 20 по 26 июля

Для каких знаков зодиака откроется денежный поток в 3-й декаде июля

Счастливые перемены для 3 знаков зодиака в конце июля

Павел Глоба: вторая половина июля избавит от проблем 4 знака зодиака

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,00–0,10%
EUR19,48+0,04%
GBP21,40+0,03%
UAH0,62–0,15%
RON4,02+0,23%
RUB0,24–0,16%

Курсы валют в MDL на 20.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд