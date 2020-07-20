Хорошие новости для аграриев РМ: государство покроет 70% страховки
Правительство будет субсидировать 70% страховых взносов для сельхозпроизводителей. Сегодня правительство одобрило соответствующий законопроект.
Согласно документу, аграрии могут застраховать сельхозкультуры от следующих видов рисков: засуха, град, заморозки, наводнение и т.д.
Также действие законопроекта распространяется и на животноводство.
Премьер Ион Кику заявил, что таким образом правительство намерено способствовать увеличению государственной поддержки отрасли.
Субсидии для страхования будут выделяться посредством Национального фонда развития сельского хозяйства и окружающей среды.
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