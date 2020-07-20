Правительство будет субсидировать 70% страховых взносов для сельхозпроизводителей. Сегодня правительство одобрило соответствующий законопроект.

Согласно документу, аграрии могут застраховать сельхозкультуры от следующих видов рисков: засуха, град, заморозки, наводнение и т.д.

Также действие законопроекта распространяется и на животноводство.

Премьер Ион Кику заявил, что таким образом правительство намерено способствовать увеличению государственной поддержки отрасли.

Субсидии для страхования будут выделяться посредством Национального фонда развития сельского хозяйства и окружающей среды.

Читайте также: Что обещают звезды всем знакам зодиака с 20 по 26 июля

Для каких знаков зодиака откроется денежный поток в 3-й декаде июля

Счастливые перемены для 3 знаков зодиака в конце июля

Павел Глоба: вторая половина июля избавит от проблем 4 знака зодиака