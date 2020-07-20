Об этом сообщил премьер Ион Кику после своего визита в Минск. Глава молдавского правительства заявил, что обсуждал этот вопрос во время встречи со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

«Мы говорили о производстве лифтов, автобусов и другом промышленном производстве. Надеюсь, вскоре будет проведено заседание молдо-белорусской межправительственной комиссии, а также состоится визит премьера Республики Беларусь в Молдову», – сказал Кику.

Глава белорусского правительства также выразил интерес к президентской инициативе о создании и развитии 16 промышленных платформ.

Читайте также: Что обещают звезды всем знакам зодиака с 20 по 26 июля

Павел Глоба: вторая половина июля избавит от проблем 4 знака зодиака

Счастливые перемены для 3 знаков зодиака в конце июля

Для каких знаков зодиака откроется денежный поток в 3-й декаде июля