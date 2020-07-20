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Газета "Кишиневские новости"

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Белоруссия заинтересована в создании промпредприятий в Молдове

20 июля
12:06 2020
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Об этом сообщил премьер Ион Кику после своего визита в Минск. Глава молдавского правительства заявил, что обсуждал этот вопрос во время встречи со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

«Мы говорили о производстве лифтов, автобусов и другом промышленном производстве. Надеюсь, вскоре будет проведено заседание молдо-белорусской межправительственной комиссии, а также состоится визит премьера Республики Беларусь в Молдову», – сказал Кику.

Глава белорусского правительства также выразил интерес к президентской инициативе о создании и развитии 16 промышленных платформ.

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