На этой неделе правительство Молдовы завершит переговоры с МВФ относительно новой программы. Премьер Ион Кику заявил, что проект меморандума будет подготовлен уже в ближайшие дни. Он подчеркнул, что не примет ни одного условия об увеличении налоговой нагрузки, введении новых налогов или сокращении расходов.

Новая программа позволит сосредоточиться на сохранении макрофинансовой стабильности, реабилитации экономики после пандемии, продвижении институциональных реформ, а также мобилизации внешнего финансирования.

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