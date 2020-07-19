20 июля 2020 года (7 июля по старому стилю) в народе почитают преподобную Евфросинью (в миру Евдокию), великую княгиню Московскую (Авдотью Сеногнойку)

История:

Авдотья жила в 14-15 веках. В 14 лет ее выдали замуж за Дмитрия Донского, правителя земель московских. Их семейный союз был залогом мира и прекращения междоусобных войн, которые в то время велись постоянно. После смерти князя Дмитрия Донского Авдотья большую часть жизни посвятила заботам о содержании множества храмов и монастырей на Руси. А когда княжне во сне Архангел Михаил предрек грядущую смерть, она решила отказаться от мирской жизни и совершить постриг в монахини. Однако и до этого Авдотья не только строго блюла христианские заповеди, но даже под пышными княжескими одеяниями носила вериги. В монашестве она приняла имя Евфросиньи, а в народе ее называли проще – Авдотья. Летописи сохранили свидетельства множества чудес, сотворенных Святой Ефросиньей, в числе которых исцеления от недугов и даже обретение слепцами зрения после прикосновения к ним Святой.

Чего нельзя делать 20 июля 2020 года

В древние времена люди огромное значение придавали сложившимся традициям. Каждый день имел свое значение и недопустимо было совершить нечто запрещенное в такой день. На Авдотью также были свои ограничения. Нельзя было 20 июля лгать, потому что нарушившего такой запрет могла постичь кара неизмеримо более жестокая нежели обман, совершенный в другой день. Категорически не рекомендовалось в этот день принимать важные решения, связанные с личной жизнью. Нельзя на Авдотью намечать день свадьбы, лучше в этот день воздержаться от признаний в чувствах и предложений создать семейный союз. Нарушителей этих запретов могли ждать в дальнейшем постоянные ссоры и частые конфликты.

Поверья и приметы:

Из множества примет на 20 июля обратим внимание на те, что связанны с водой. Существует поверье, что в этот день именно от воды может исходить опасность. Поэтому в этот день воздерживались от стирки. Купания в водоемах также не сулили ничего хорошего, поэтому 20 июля не ходили на реку или озеро. Дождь в этот день был предвестником несчастий, потому что часто такой дождь затягивался на много дней, а это грозило гниением кормов для скота, откуда и сложилось в народе название праздника День Авдотьи – Сеногнойки.

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