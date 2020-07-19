Второй раз за неделю в центре столицы – акция протеста комбатантов. И если в пятницу звучали требования социального характера – предоставить ветеранам вооруженного конфликта на Днестре бесплатные полисы медицинского страхования и увеличить финансовую помощь (в тот же день парламент принял соответствующие поправки в законодательство), то сегодня слышны исключительно политические лозунги. И все направлены против действующего президента Игоря Додона и правительства во главе с Ионом Кику. Раздавались и унионистские призывы, а также русофобские высказывания. К слову, ни одного молдавского флага в руках протестующих не было, а вот огромные румынские – в большом количестве.

Судя по тому, кто присоединился к акции протеста, комбатантов просто бессовестно используют представители оппозиции, как парламентской, так и внепарламентской. В толпе, кроме унионистов всех мастей вроде Анатола Шалару и Октавиана Цыку, присутствуют депутаты от Платформы DA, партии PAS, группы Pro Moldova и партии «Шор» (утверждают, что последние две выступили в роли организаторов акции и финансировали ее).

В пятницу протест вылился в уличные беспорядки и столкновения с полицией. Сегодня до этого пока не дошло, но, похоже, оппозиция готова сделать все, чтобы максимально дестабилизировать ситуацию. Чужими руками. Неужели не понимает, что тем самым приближает конец своей политической карьеры?

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