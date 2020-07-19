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Газета "Кишиневские новости"

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Нельзя искать логику там, где ее не может быть

19 июля
13:11 2020
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В интервью Би-Би-Си российский посол в Великобритании Андрей Келин назвал бессмыслицей заявление спецслужб королевства о попытке Москвы похитить данные, касающиеся разработки вакцины от коронавируса.

Дипломат обратил внимание интервьюера на то, что британо-шведская компания AstraZeneca, производящая препарат, должный защитить людей от COVID-19, заключила контракт с российской «Р-Фарм», и она намерена выпускать вакцину уже на территории РФ. Потому в утверждениях спецслужб о том, что некие хакеры, подконтрольные Кремлю, попытались украсть информацию о разрабатываемом препарате, просто нет логики. «Я совершенно не верю в эту историю. Это бессмыслица», – заявил Келин.

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