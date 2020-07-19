Председатель Партии «Действие и солидарность» Майя Санду станет кандидатом от формирования на осенних выборах президента.

Такое решение было принято на Национальном совете ее однопартийцев. В нем приняли участие 134 человека, и все, как один, проголосовали за то, чтобы их предводительница приняла участие в борьбе за кресло главы государства. «Мы готовы приложить все усилия, чтобы выиграть на президентских выборах вместе с Майей Санду, единственной кандидатурой, способной победить Игоря Додона», – заявил представителям прессы вице-председатель партии Игорь Гросу. Президент Додон пока еще не объявил, будет ли он участвовать в качестве кандидата в выборах президента.

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