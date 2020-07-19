Воскресенье, 19 июля 2020, 16:25

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Санду рвется в бой за президентское кресло

19 июля
12:36 2020
Версия для печати

Председатель Партии «Действие и солидарность» Майя Санду станет кандидатом от формирования на осенних выборах президента.

Такое решение было принято на Национальном совете ее однопартийцев. В нем приняли участие 134 человека, и все, как один, проголосовали за то, чтобы их предводительница приняла участие в борьбе за кресло главы государства. «Мы готовы приложить все усилия, чтобы выиграть на президентских выборах вместе с Майей Санду, единственной кандидатурой, способной победить Игоря Додона», – заявил представителям прессы вице-председатель партии Игорь Гросу. Президент Додон пока еще не объявил, будет ли он участвовать в качестве кандидата в выборах президента.

Читайте также: Какой подарок Судьбы получат Козероги на неделе 20-26 июля

Павел Глоба: вторая половина июля избавит от проблем 4 знака зодиака

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,970,00%
EUR19,400,00%
GBP21,330,00%
UAH0,62–0,50%
RON4,010,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 19.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд