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Газета "Кишиневские новости"

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В Гагаузию будут заманивать коврами

19 июля
12:31 2020
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В Гагаузской автономии, расположенной на юге Республики Молдова, разработали усредненный вид местного ковра, сообщает портал Gagauzinfo.MD

Руководитель проекта Татьяна Дончева в беседе с журналистами отметила: «При создании логотипа учитывалось много факторов, это и цветовая гамма, и узоры, и элементы, которые отражают особенности гагаузских ковров. Бренд может использоваться в различных промо-материалах, что позволит повысить туристическую привлекательность нашего региона». В гагаузском селе Гайдар функционирует Центр ковроткачества.

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