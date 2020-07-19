В Гагаузской автономии, расположенной на юге Республики Молдова, разработали усредненный вид местного ковра, сообщает портал Gagauzinfo.MD

Руководитель проекта Татьяна Дончева в беседе с журналистами отметила: «При создании логотипа учитывалось много факторов, это и цветовая гамма, и узоры, и элементы, которые отражают особенности гагаузских ковров. Бренд может использоваться в различных промо-материалах, что позволит повысить туристическую привлекательность нашего региона». В гагаузском селе Гайдар функционирует Центр ковроткачества.

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