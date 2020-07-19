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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 19 июля 14376 человек излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 19 июля 14376 человек излечились
19 июля
11:16 2020
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На сегодняшний день в стране 14376 человек прошли лечение и 684 умерли от инфекции COVID-19. Состояние здоровья 369 инфицированных – тяжелое (в том числе 26 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1011 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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