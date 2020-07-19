Луна в Раке. Отдыхайте и набирайтесь сил

Как же мы все любим Солнце, как ждем его света, его тепла! Но приходит ночь, и с неба на нас струится серебристый свет Луны. Она будто танцует свой танец, от ритмов которого меняется все на Земле. В новолуние эта музыка наполнена энергией жизни, и мы способны горы свернуть. В полнолуние – слегка агрессивна, и будит в нас сомнения и беспокойство. А утомленные ритмы Луны убывающей – это время расслабиться и уделить время себе.

Что же готовит нам царица ночи 19 июля?

День стабильный и неторопливый, а кроме прочего, день воскресный, которому покровительствует само Солнце. А это значит, что энергетика дня будет доброй и радостной. 19 июля нужно провести в приятном общении и интересных беседах. Сбросьте с себя усталость рабочей недели и позвольте себе расслабиться. Это пассивный период – поберегите силы до начала нового лунного месяца, он уже совсем рядом. Вот тогда придет время свежих идей, новых проектов. А пока ваша активность снижена, отдыхайте и набирайтесь сил.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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