19 июля 2020 года (6 июля по старому стилю) в народе чествуют преподобного Сисоя Великого

История:

Сысой Великий проживал в Египте в 5 веке. Исторические летописи сохранили немало противоречивых сведений о его жизни, но в одном все источники сходятся: Сисой всю свою жизнь прожил отшельником. Он 60 лет провел в пещерах, неустанно молясь, за что Господь наделил его даром исцеления. К нему шли не только те, кто нуждался в помощи из-за болезней, но и множество таких же, как и он, монахов, прослышавших о его необыкновенных способностях, данных Сисою свыше. Легенда гласит, что однажды ему удалось совершить чудо – вернуть к жизни сына паломника. Однако об этом ни воскресший сын, ни его отец не могли никому рассказать до конца своей жизни. Монахи шли к нему, чтобы услышать мудрые слова и наставления и обучиться таинству праведной христианской жизни. Некоторые из них остались учениками, дабы из ежедневных проповедей понять истинный смысл жизни. В свой последний день жизни Сисой Великий позвал учеников своих и известил о скорой кончине и о том, что ему явились ангелы и сам Всевышний призвал его на небеса.

Чего нельзя делать 19 июля 2020 года

Важный запрет Сысоева дня касается отношения к делу. Считалось, что ни в коем случае в этот день нельзя принимать скоропалительные решения. Если же проигнорировать этот запрет, то можно ожидать, что все начатое или сделанное прежде пойдет прахом. А вот, если даже серьезные возникшие трудности переждать, то вскоре можно будет почивать на лаврах. В старину 19 июля запрещалось смотреть на солнечные лучи, отраженные в воде. Существовало поверье, что, нарушив это табу, можно навлечь на себя много бед. Женщинам в этот день нельзя спать при лунном свете, а чтобы избежать этого, достаточно закрыть окна шторами, иначе есть риск потерять свою красоту и даже здоровье.

Поверья и приметы:

День 19 июля считался днем, когда утренняя роса приобретает мощную живительную силу. Если умыться росой, то женщина приобретет особую красоту, а мужчина наберется новых сил. Знахари 19 июля непременно собирали росу в специальные сосуды и хранили ее целый год, чтобы использовать при лечении разных заболеваний. В древние времена о будущем урожая судили по разным приметам. На Сысоев день ясная луна предвещала богатый урожай.

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