Обаятельный ОВЕН

Обаяние и интуиция – это то, что очень понадобится представителям этого знака на неделе с 20 по 26 июля. Овну предстоит разобраться в очень запутанном деле, исход которого будет благополучным благодаря помощи старых знакомых. Также на этой неделе можно будет миром решить давний конфликт, который доставляет неприятности. Вселенная подстегнет силу воли и уверенность в себе, и представители этого знака смело могут браться за новые проекты – они обязательно принесут прибыль. Держитесь подальше от конфликтов. Глядя на свою личную жизнь, чуть-чуть смените угол зрения!

Везучий ТЕЛЕЦ

Именно везунчиками почувствуют себя представители этого знака на неделе с 20 по 26 июля. К началу недели они обретут состояние баланса, что сделает их более терпимыми к другим людям и понимающими. Появятся новые знакомые, а удачно сложившиеся обстоятельства позволят решить непростую ситуацию, в которую попал родной вам человек. На этой неделе личная жизнь заиграет новыми красками, а одиночек ждет ещё и увлекательная игра на внимание: вы будете выбирать или, может, на вас будет открыт сезон охоты представителями противоположного пола!

Улыбчивые БЛИЗНЕЦЫ

В профессиональном плане неделя с 20 по 26 июля будет плодотворной. Успехи и профессиональный рост представителей данного знака не останутся без внимания. Главный секрет успеха Близнецов – их позитивный настрой и обворожительная улыбка. Не бойтесь продвигать свои идеи – они обязательно понравятся. Помимо работы, уделите больше времени спорту и приятному общению в кругу друзей. К концу недели в части домашних дел не стоит переусердствовать, лучше что-то отложить. А вот выходные у вас для любви – встречайтесь, гуляйте, активно отдыхайте!

Энергичный РАК

На неделе с 20 по 26 июля представители этого знака будут супер-энергичными и гипер-уверенными в себе. Ставьте любые цели, их вы достигнете легко и быстро! Раки смогут по-настоящему раскрыть свой потенциал и показать, чего они стоят. Конкурентов у них не будет. Что же касается дома, нужно постараться по максимуму избавиться от старых ненужных предметов: все невостребованное на свалку истории! Дайте волю своей фантазии, генерируйте новые идеи, реализуйте их, встряхните свою амбициозность. Это ваша неделя – будьте в центре внимания!

Щедрый ЛЕВ

Именно щедрость своей души предстоит продемонстрировать представителям этого знака на неделе с 20 по 26 июля. Всю неделю вы будете чувствовать себя очень востребованным – кому-то нужен будет ваш мудрый совет, а кому-то профессиональная помощь, кто-то будет нуждаться в вашей поддержке. На этой неделе берите на себя самые сложные задачи, и это поможет вам не только подняться в карьере, но и почувствовать себя супергероем! Если вы задумывались о смене места работы, то эта неделя благоприятствует удачным поискам. А в любви… подарите шанс тому, кто давно ждет вашего внимания!

Переменчивая ДЕВА

На неделе с 20 по 26 июля представители этого знака будут пытаться разобраться в отношениях с окружающими людьми. Переменчивое настроение будет выше вас, и с этим ничего не поделаешь. В отношениях вас будет бросать из огня да в полымя – от мягкого тепла до резкой холодности, от любви до полного безразличия. Споры, ссоры, разборки – все это надо обойти стороной, причем передвигаться придется, как по минному полю, иначе можно навсегда испортить отношения с близкими и проверенными людьми. К выходным все наладится. Слушайте свой внутренний голос.

Популярные ВЕСЫ

Для представителей этого знака неделя с 20 по 26 июля обещает быть суматошной, наполненной событиями. Встречи, свидания, шопинг, гулянки – все это сделает вас раскованными и может усыпить бдительность. Следите за тем, о чем вы говорите и с кем, так как неосторожные высказывания могут привести к большим ссорам, обидам и скандалам, о которых очень скоро придется пожалеть. Возможны конфликты, в которые лучше не ввязываться, они к вам напрямую не будут иметь отношения. И не надо злиться, что всех заботят только ваши проблемы. Может быть это не совсем так?

Осмотрительный СКОРПИОН

Представителям этого знака на неделе с 20 по 26 июля очень понадобится именно осмотрительность, ведь это удачный период для бизнеса. Занятия торговлей, любые переговоры будут успешными для Скорпиона, а главное – приносящими доход. Но вы, как всегда, не должны пренебрегать осторожностью, да и спешке нет места в делах. Будьте осмотрительными, не рубите с плеча, не портите отношений ни с коллегами, ни с родными. Подумайте об экономии денег и о новых способах заработать. Не удивляйтесь, если вас посетят философские мысли и вам вдруг захочется «дойти до сути» разных явлений.

Наблюдательный СТРЕЛЕЦ

У наблюдательных по жизни Стрельцов на неделе с 20 по 26 июля это качество сильно обострится. Они много работают и быстро справляются с большим полем деятельности, что не очень нравится более медлительным коллегам. Стрельцы будут подмечать и недовольные взгляды, и тяжелые вздохи в свой адрес, их будут нервировать стоны сослуживцев. Но придется держать язык под замком – потери могут быть слишком значительными. Будьте терпеливы, и награда найдет своего героя, а колесо фортуны повернется в вашу сторону. Слушайте свой внутренний голос.

Успешный КОЗЕРОГ

На неделе с 20 по 26 июля на представителей этого знака прольется финансовая благодать. Они долго ждали такой удачи, и вот она пришла. Любые покупки – от пылесосов и холодильников до телефонов и компьютеров – берите всё. Козероги, тонко чувствующие запах денег, из невероятного потока возможностей будут выдергивать только самые выгодные и стоящие. Вы на подъёме, а потому Удача в ваших руках. В погоне за успехом не забывайте оглядываться по сторонам! Вас окружают родные и близкие, может, кому-то нужна ваша помощь и ваше доброе сердце.

Вездесущий ВОДОЛЕЙ

Представителям этого знака на неделе с 20 по 26 июля будет не до отдыха. Тысячи дел, водоворот важных событий – звонки, встречи, поездки – наполнят жизнь Водолеев. Они окажутся под пристальным надзором окружающих. Все ваши слова и поступки будут изучаться под микроскопом, а каждый промах станет поводом для сплетен. Это может внести изменения в вашу личную жизнь. Атмосфера в семье может не располагать к романтике, которой вам так хочется. Постарайтесь не требовать от своей половинки больше, чем она может вам дать в данных обстоятельствах. И тогда ваш тыл не станет фронтом.

Удачливые РЫБЫ

Удача будет сопутствовать представителям этого знака на неделе с 20 по 26 июля во всём! Этот период пройдет под знаком доброжелательности. Проблемы, которые давно не дают покоя, наконец найдут свое разрешение. Дело уладится при участии новых знакомых. Эта неделя вообще будет богатой на интересные знакомства. Много важных задач вы сможете решить благодаря вашему профессионализму и доброжелательному отношению к друзьям, которые оценят и ваше умение убедительно говорить, и вашу способность вовремя дать мудрый совет. Это будет период неожиданных сюрпризов.