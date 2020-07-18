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Газета "Кишиневские новости"

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Как хакеры развели американцев на $ 100 тыс от имени Обамы и Байдена

Как хакеры развели американцев на $ 100 тыс от имени Обамы и Байдена
18 июля
22:36 2020
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Самый масштабный взлом аккаунтов знаменитостей в соц. сети Твиттер произошел в среду. BBC передают, что пострадали такие личности, как Илон Маск, Билл Гейтс, Барак Обама, Джо Байден.

15 июля в Твиттер-блогах знаменитостей и корпоративных аккаунтах Apple и Uber появились типовые сообщения с просьбой перевести деньги на биткоин-кошелек. Переведенную сумму мошенники обещали вернуть в двойном размере. Несмотря на очевидность аферы, хакерам удалось собрать с подписчиков взломанных аккаунтов около 100 тыс долларов.

Изначальной целью хакеров было 130 аккаунтов политиков, бизнесменов, звезд кино и эстрады. Преступникам удалось взломать лишь малую часть. Расследованием по делу занимается ФБР. Компании Твиттер удалось в кратчайшие сроки решить проблему. Посты были удалены, а пострадавшие аккаунты временно заблокированы. Однако клюнувшим на легкую наживу подписчикам знаменитостей вряд ли уже удастся вернуть свои деньги.

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