Самый масштабный взлом аккаунтов знаменитостей в соц. сети Твиттер произошел в среду. BBC передают, что пострадали такие личности, как Илон Маск, Билл Гейтс, Барак Обама, Джо Байден.

15 июля в Твиттер-блогах знаменитостей и корпоративных аккаунтах Apple и Uber появились типовые сообщения с просьбой перевести деньги на биткоин-кошелек. Переведенную сумму мошенники обещали вернуть в двойном размере. Несмотря на очевидность аферы, хакерам удалось собрать с подписчиков взломанных аккаунтов около 100 тыс долларов.

Изначальной целью хакеров было 130 аккаунтов политиков, бизнесменов, звезд кино и эстрады. Преступникам удалось взломать лишь малую часть. Расследованием по делу занимается ФБР. Компании Твиттер удалось в кратчайшие сроки решить проблему. Посты были удалены, а пострадавшие аккаунты временно заблокированы. Однако клюнувшим на легкую наживу подписчикам знаменитостей вряд ли уже удастся вернуть свои деньги.

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