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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 июля 680 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 июля 680 смертей от инфекции
18 июля
20:06 2020
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В течение прошедшего дня, 18 июля, зарегистрированы еще 4 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 56-летний мужчина из Хынчештского района, 69-летняя женщина из Кишинева, 61-летний мужчина из Каушанского района, 58-летний мужчина из Новоаненского района.

На вечер 18 июля 14183 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 680 человек умерли от инфекции.

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