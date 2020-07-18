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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 июля 20794 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 июля 20794 зараженных
18 июля
20:06 2020
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К вечеру 18 июля в Молдове зарегистрированы 300 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 12 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1927, из них первичных – 1411, а повторных 516.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 20794 человека.

Из 300 новых случаев на сегодняшний день 17 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 10, медсестры – 7.

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