К вечеру 18 июля в Молдове зарегистрированы 300 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 12 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1927, из них первичных – 1411, а повторных 516.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 20794 человека.

Из 300 новых случаев на сегодняшний день 17 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 10, медсестры – 7.

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