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Газета "Кишиневские новости"

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В Китае заметили, что США утратили разум

18 июля
20:01 2020
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Ван И, министр иностранных дел Китая, в телефонном разговоре со своим коллегой Сергеем Лавровым, раскритиковал внешнюю политику, проводимую США, сообщает ТАСС.

Глава МИДа Поднебесной считает, что поведение на международной арене Вашингтона предельно эгоистично и нерационально. «США перекладывают ответственность, используют эпидемию в качестве предлога для очернения других, переводят стрелки и не останавливаются ни перед чем, вплоть до создания горячих точек и противостояния в международных отношениях. Они уже утратили разум, нравственность и доверие», – цитирует агентство слова министра.

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