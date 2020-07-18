Председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Андрей Нэстасе откажется от участия в качестве кандидата в выборах президента, если станет премьер-министром, заявил вице-председатель формирования Александр Слусарь.

Платформа зарегистрировала в парламенте требование об отставке правительства Иона Кику. Чтобы оно реально произошло, надо объединить оппозицию, и в первую очередь привлечь на свою сторону Майю Санду, лидера Партии «Действие и солидарность», которая хотела бы стать главой государства. «Наша идея предельно проста. Мы заявили, что «Платформа DA» возьмет на себя ответственность за технократическое правительство. Мы не заключаем альянсов, не подписываем соглашений, но мы готовы обсуждать состав правительства. Мы готовы предложить кандидатуру премьер-министра и состав правительства. Депутаты же от всех фракций будут решать – голосовать или не голосовать», – заявил Слусарь.

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