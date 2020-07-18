Министерство иностранных дел Литвы потребовала от Кремля признать свою вину в крушении малазийского Боинга, следовавшего рейсом МН-17 над восточной Украиной в 2014-м году, сообщает агентство Delfi.ru

“Литва солидарна с близкими жертв и поддерживает их усилия, а также желание правительства Нидерландов добиться признания ответственности России за эту трагедию в Европейском суде по правам человека, а также начатый в этом году Нидерландами судебный процесс над четырьмя подозреваемыми”, – говорится в сообщении МИДа прибалтийской страны.

В то же время Фонд безопасности полетов – некоммерческая организация из США, начал расследование, цель которого выяснить: почему Киев не закрыл воздушный коридор, проходивший над территорией, где идут бои? Предполагается, что интерес был исключительно денежный. Если бы “Украерорух” (диспетчерская служба, ред.) запретил полеты в этом районе, он лишился бы значительных сумм, которые получал за проводку воздушных судов.

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