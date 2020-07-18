Суббота, 18 июля 2020, 19:41

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Директора киевского Музея ВОВ обвинили в воровстве пожертвований

18 июля
18:16 2020
Версия для печати

Бывший юрисконсульт Музея Великой отечественной войны в Киеве Олег Дурбалов обвинил своего начальника Ивана Ковальчука в том, что тот ворует из копилки для пожертвований деньги, а они предназначены для воюющих на востоке Украины, сообщает «Страна».

Свое обращение в МВД юрист отправил еще в январе, но следствие шло ни шатко ни валко, директор музея узнал о жалобе только недавно и тут же подал встречный иск о клевете. Музей Великой отечественной войны – объект достаточно популярный у населения, и в нем всегда много посетителей. Мобильная копилка, из которой деньги должны передаваться на нужды армии, заполняется быстро. Бывший юрисконсульт утверждает, что собранное шло в карман Ковальчука.  

Читайте также: Какие мужчины по знаку зодиака самые тяжеловесные в отношениях

Какой подарок Судьбы получат Козероги на неделе 20-26 июля

Павел Глоба: вторая половина июля избавит от проблем 4 знака зодиака

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,970,00%
EUR19,40+0,01%
GBP21,33–0,02%
UAH0,620,00%
RON4,010,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 18.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд