Бывший юрисконсульт Музея Великой отечественной войны в Киеве Олег Дурбалов обвинил своего начальника Ивана Ковальчука в том, что тот ворует из копилки для пожертвований деньги, а они предназначены для воюющих на востоке Украины, сообщает «Страна».

Свое обращение в МВД юрист отправил еще в январе, но следствие шло ни шатко ни валко, директор музея узнал о жалобе только недавно и тут же подал встречный иск о клевете. Музей Великой отечественной войны – объект достаточно популярный у населения, и в нем всегда много посетителей. Мобильная копилка, из которой деньги должны передаваться на нужды армии, заполняется быстро. Бывший юрисконсульт утверждает, что собранное шло в карман Ковальчука.

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