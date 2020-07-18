Национальный совет румын Украины направил в Бухарест письма, адресованные президенту, парламентариям, правительству, в которых утверждается – община подвергается насильственной украинизации, передает «Радио свобода».

Авторы послания пишут, что сегодня на Украине проживает около полумиллиона румын, расположены они компактно в четырех из одиннадцати районов Черновицкой области. После реализации административной реформы в области останется три укрупненных района, и румын в них окажется не более десяти процентов. В результате они утратят представительство в Верховной раде, а в местных органах власти румын будет гораздо меньше чем сегодня. Авторы обращения просят Бухарест заключить с Киевом договор подобный тому, что есть между Венгрией и Украиной о сохранении преподавания родного языка в средних школах.

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