Десяти полицейским и четырем карабинерам понадобилась медицинская помощь после протеста комбатантов. Врачи констатировали у них травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил генсекретарь МВД Мариана Грама.

«Один из стражей правопорядка получил сотрясение мозга, травмы рук», – сказала она.

Говоря о 9 комбатантах, которые обратились за медпомощью, она отметила, что они жаловались на обострение хронических заболеваний, и только один был госпитализирован из-за перенесенного стресса.

В то же время Мариана Грама уточнила, что физическая сила применялась лишь к тем, кто не подчинялся законным требованиям полицейских.

Напомним, что протест у знания парламента в четверг трансформировался в хаос, после того как комбатанты отказались выполнять законные требования полицейских и спровоцировали столкновения со стражами правопорядка. Напомним, что один из лидеров протеста Анатолий Маковей публично угрожал тем, что будет убивать приднестровцев.

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