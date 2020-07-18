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Газета "Кишиневские новости"

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Украине есть чем убивать врагов отечества

18 июля
16:26 2020
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Департамент стратегических коммуникаций военного ведомства сообщает, что в войсках достаточно всевозможных боеприпасов, сообщает «Военное обозрение».

В июне были приобретены 152-милиметровые снаряды и 82- и 120-милиметровые мины. Также боеприпасы поступают из-за рубежа. На польских, венгерских и болгарских складах еще хранится огромное количество боеприпасов. которые подходят к орудиям, изготовленным в СССР. Недавно украинский журналист Юрий Бутусов писал, что в войсках на востоке страны катастрофически не хватает 120-милиметровых мин. Правда он так и не объяснил, зачем они нужны, если их применение запрещено, согласно минским договоренностям.

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