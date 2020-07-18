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Газета "Кишиневские новости"

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«Могучая» эстонская армия станет стеной на пути восточного врага

18 июля
16:26 2020
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Эстонский министр обороны Юри Луйк, выступая перед новобранцами, призвал их защитить страну от «российской угрозы», сообщает «Военное обозрение».

Вооруженные силы в случае войны должны показать, что противник «больше потеряет, чем приобретет», считает чиновник. «Эстонии нужна обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну. Каждый обученный эстонский солдат – это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг. Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит сюда совать свой нос», – ораторствовал Луйк. По его словам, сводный батальон НАТО, дислоцированный в Эстонии, еще один гарант того, что противник в случае чего будет побежден.

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