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Газета "Кишиневские новости"

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Двухметровый немецкий Ленин испугал польку

18 июля
15:51 2020
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Депутат Европейского парламента от Польши Эльжбета Крук не приемлет того, что в немецком городе Гельзенкирхен установили памятник Ленину, сообщает RT.

Законодатель пожаловалась в Еврокомиссию на то, что наличие такой статуи нарушает резолюцию Европарламента, призвавшую к осуждению нацизма, сталинизма и других преступлений «тоталитарных режимов». В запросе Крук выражает пожелание, чтобы на всей территории ЕС были запрещены коммунистические символы, и опасается того, что Германия «возвращается к своим тоталитарным традициям». В июне этого года по инициативе Марксистско-ленинской партии в городе Гельзенкирхен был установлен 2-х метровый памятник Ленину.

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