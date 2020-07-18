На границе с Россией Служба безопасности Украины задержала ветерана спецназа КГБ СССР, участвовавшего в войне в Афганистане Михаила Исаева, сообщает издание «Страна».

Председатель Харьковской городской организации «Оппозиционная платформа – За жизнь» Андрей Лесик написал в социальных сетях: «Михаил Васильевич Исаев – мой друг, товарищ и единомышленник. В ночь с 12 на 13 июля, по возвращении из Белгородской области (77-я годовщина Курского сражения отмечалась в Прохоровке), был задержан и подвергнут обыску на пункте пропуска Гоптовка вместе с дочкой легендарного танкового конструктора Кошкина и ветераном ВОВ, в возрасте 90 лет. Харьковскую делегацию промурыжили работники СБУ на границе. Доблестные защитники безопасности изъяли 50 медалей “75 лет Великой победы”, предназначенных для ветеранов города. Исаеву угрожают статьей УК-436-1 (изготовление и распространение нацистской и коммунистической символики) – от 5 лет с конфискацией». Оперативники СБУ также изъяли удостоверения к медалям.

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