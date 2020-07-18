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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровье просит денег на пенсии

18 июля
14:16 2020
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Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов пообщался по телефону с председателем Верховного совета ПМР Александром Коршуновым, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Спикер законодательного собрания левобережья Днестра сообщил российскому депутату, что из Москвы не поступают надбавки к пенсиям, а все сроки уже вышли. Коршунов попросил посодействовать скорейшей отправке средств в Приднестровье. Также председатель Верховного совета пожаловался на то, что из-за мирового экономического кризиса, коронавируса, засухи, заморозков, наводнения, в бюджет недопоступают деньги. На ликвидацию последствий стихийных бедствий тоже идут незапланированные средства. Коршунов попросил выделить для Приднестровья помощь технического или гуманитарного характера.

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