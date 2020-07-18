На сегодняшний день в стране 14183 человека прошли лечение и 676 умерли от инфекции COVID-19. Состояние здоровья 362 инфицированных – тяжелое (в том числе 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 967 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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