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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 18 июля 14183 человека излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 18 июля 14183 человека излечились
18 июля
14:06 2020
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На сегодняшний день в стране 14183 человека прошли лечение и 676 умерли от инфекции COVID-19. Состояние здоровья 362 инфицированных – тяжелое (в том числе 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 967 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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