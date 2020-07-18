Правительство Кику в течение 9 месяцев предприняло ряд мер по усилению социальной защиты комбатантов.

Так, ежемесячные выплаты увеличены с 1 января 2020 г. со 100 до 300 леев, а с 1 января 2021 г. их размер составит 500 леев. Также с 1 июля возросли выплаты для вдов с 250 до 500 леев

Кроме того в парламенте одобрена инициатива о страховании безработных ветеранов за счет госбюджета.

В нынешнем году на реабилитацию членов семей этой категории лиц выделено 10, 6 млн леев. Улучшен и механизм предоставления путевок в санатории для комбатантов. Кроме того, усовершенствована нормативная база для выдачи удостоверений участника боевых действий.

Правительство Кику создало Бюро по связям с ветеранами при Госканцелярии, цель которого координация работы в сфере соцзащиты. При этом ведется активный диалог с ассоциациями комбатантов, в том числе и в рамках Национального совета по делам ветеранов

Президент Игорь Додон заявил, что ветераны получают всю необходимую поддержку руководства страны и призвал их не поддаваться на попытки использовать их политическими силами в узких интересах. Глава государства отметил, что кабмин Кику впервые за два десятилетия предпринял конкретные действия для комбатантов.

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