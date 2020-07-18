18 июля День Ангела у Агнии, Анны, Афанасия, Варвары, Василия, Геннадия, Елизаветы, Сергея, Степана.

Читайте также:

Непростой характер отличает рожденных в этот день. Ранимые и тонко чувствующие других людей, они даже чужие проблемы примеряют на себя. Умные и сильные, они тяжело вливаются в новый коллектив, да и взаимоотношения с коллегами строятся сложно из-за нестабильности их эмоционального фона. Капризные и взрывные, именинники 18 июля никогда не примут ограничительных рамок, установленных кем-то. Хотя свои рамки приличия эти высокоморальные личности никогда не нарушают. Рожденных в этот день отличает прекрасное владение словом – их высказывания всегда четкие, понятные каждому, и силой убеждения. Если научатся укрощать свой буйный нрав, их ждет очень интересная судьба.

Читайте также:

Поздравляем именинников!

Читайте также: