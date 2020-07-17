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Газета "Кишиневские новости"

Cпорт

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Обязательства по Республиканскому стадиону подписывали Филип и Санду

Обязательства по Республиканскому стадиону подписывали Филип и Санду
17 июля
23:46 2020
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Нынешнее правительство за это не отвечает

В ходе еженедельного выпуска «Президент отвечает» Игорь Додон рассказал о ситуации вокруг бывшего Республиканского стадиона.

«Вы знаете мою позицию – мы предложили партнерам из Соединенных Штатов, чтобы они выбрали другой участок. Они настаивают на этом участке и утверждают, что это было обязательство, взятое прежними правительствами. Напомню: это правительства Филипа и правительство Майи Санду подписали все документы. Нынешнее правительство ничего не подписывало и заморозило все обязательства, взятые ранее.

Проблема этого участка заключается также в том, что он находится в очень плачевном состоянии, а около 25% окружающей территории уже приватизированы, поэтому необходимо что-то срочно решать по этому вопросу. Нужно найти такое назначение участку, которое приняли бы все кишиневцы», – сказал глава государства.

 

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