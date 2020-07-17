Игорь Додон принял участие в заседании парламентской фракции ПСРМ в полном составе. Участники встречи обсудили политическую обстановку в стране, ситуацию в парламенте, особое внимание уделив инициативе оппозиции о вотуме недоверия правительству Кику. В ходе беседы депутаты-социалисты выразили возмущение действиями депутатов альянса Санду-Канду-Плаха-Шор, пытающихся дестабилизировать ситуацию в стране и посеять хаос с помощью попытки вотума недоверия нынешнему правительству.

«Мы были единодушны во мнении о том, что в нынешних условиях пандемии и экономического кризиса правительство Кику очень хорошо справляется с ситуацией, к тому же все обязательства перед гражданами выполняются: зарплаты и пенсии выплачиваются, продвигается ряд социальных инициатив по поддержке граждан, осуществляются масштабные экономические проекты и т.д. В связи с этим я поддержал инициативу социалистов о подписании декларации в поддержку кабинета министров», – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.