Депутата PRO Moldova Руксанду Главан обвинили в попытке рейдерского захвата предприятия ”Sanfarm-Prim”

Народный избранник от ПСРМ Владимир Односталко представил доказательства, которые демонстрируют участие бывшего министра здравоохранения в схемах по разрушению и последующему захвату компании, где государству принадлежит 99% акций. Первая попытка, по словам Односталко, произошла в 2016 году, когда Главан стремилась получить контроль над самым большим фармацевтическим складом в стране. Для этого был запущен процесс реорганизации предприятия. Опыт оказался неуспешным, так как профильные ведомства не поддержали эту инициативу бывшего министра.

«Во время второй попытка Главан пыталась превратить ”Sanfarm-Prim” в госпредприятие. В качестве министра она обязала акционеров продать 3999 акций, но этому воспротивилась Национальная комиссия по финансовым рынкам, которая усмотрела в этих действиях причину для возбуждения уголовного дела», – сказал депутат Односталко.

Следующим этапом стал план по созданию SA ”Moldfarm”, куда предприятие ”Sanfarm-Prim” должно было бесплатно передать несколько тысяч квадратных метров сроком на 49 лет.

«В 2017 году компания ”Moldfarm”, созданная Главан, заключает контракт на приобретение медикаментов на 10 млн леев. Тогда же нынешний депутат от PRO Moldova обязывает ”Sanfarm-Prim” бесплатно хранить лекарство на своих складах. Целью было довести предприятие до банкротства, чтобы затем ликвидировать его», – считает Односталко.

Последней попыткой захвата стала схема, по которой ”Sanfarm-Prim” подлежало продаже, чтобы погасить кредит, полученный самим же предприятием в банке, который возглавлял муж Главан.

«На тот момент у предприятия не было финансовых проблем, «Sanfarm-Prim» получало прибыль и не было необходимости продавать акции. Благодаря акционерам и эта схема не увенчалась успехом», – рассказал социалист.

Односталко назвал период нахождения Главан во главе Министерства здравоохранения «катастрофой» в медицине.