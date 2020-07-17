Чем быстрее он вернется, тем лучше для правосудия

В рамках свежего выпуска видеоблога «Президент отвечает» был затронут вопрос об Илане Шоре, причастном к краже миллиарда и скрывающемся от правосудия.

Глава государства заявил: «Никто его не боится, пусть возвращается скорее, его тут ждет прокурор. Чем быстрее он вернется, тем лучше для правосудия, однако сомневаюсь, что Шор добровольно приедет в Молдову. Возможно, в случае коалиция Нэстасе и Майи Санду, он сможет вернуться и находиться под домашним арестом или поедет в «Орхейлэнд» продавать билеты, и Майя Санду не посадит его, как это было и в прошлом году, когда они договорились с Ротшильдом по поводу аэропорта. Помните? Шор может вернуться только для того, чтобы участвовать в предвыборной кампании Майи Санду. Канду уже сказал, что поддержит Санду. Если они объединятся против Додона, правда я еще не сказал, что буду участвовать в выборах, а они уже создают общие штабы против меня, Шор может вернуться, чтобы раздавать листовки с надписями: «Голосуйте за Майю Санду!». В случае, если они создадут другое большинство, альянс, отправят в отставку правительство, может, назначат Таубер премьер-министром. Мы ждём Шора с распростертыми объятиями. Особенно прокурор».

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