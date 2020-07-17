Действиям Национального банка еще предстоит дать оценку

Об этом заявил глава государства в эфире программы «Президент отвечает»

«Мы уважаем независимость Национального банка, но мы не можем допустить государства в государстве. Правоохранительным органам нужно выяснить, почему НБМ потратил несколько сотен тысяч или, возможно, миллионы долларов на отчеты Kroll 1 и Kroll 2. Последние пять лет расследование кражи миллиарда двигалось в неправильном направлении», — сказал глава государства.

Читайте также: Павел Глоба: вторая половина июля избавит от проблем 4 знака зодиака

Какой подарок Судьбы получат Козероги на неделе 20-26 июля