Вотум недоверия, подписанный депутатами Платформы DA и ПДС, преследует единственную цель – спровоцировать в стране хаос

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон.

«Кто-то очень хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове. Этих попыток в последнее время много. Пока неофициальный альянс хаоса Санду-Канду-Плаха-Шор становится все более явным», – заявил Игорь Додон.

Глава государства считает, что этих политиков не интересует судьба граждан Молдовы, они преследуют собственные интересы.

«Используют друг друга. Шор, Плахотнюк и Канду хотят закрыть уголовные дела. Нэстасе – „за любой кипеш”, важно появиться где-то, получить должность, например, премьера. Майя Санду оказалась теперь в западне. Госпожа Санду, вы столь наивны, что поддались давлению. Теперь все бандиты в выигрыше, вы – нет», – сказал президент страны.

По мнению Игоря Додона, альянсу хаоса не удастся набрать необходимое количество голосов для отставки правительства Кику. Но если это произойдет, Майя Санду будет вынуждена сесть за стол переговоров с Плахотнюком и Шором, чтобы определить кандидата на должность главы кабмина.

Президент рассказал, что он не одобрит претендента, предложенного олигархическими партиями и депутатами-перебежчиками, поэтому, в случае отставки, Ион Кику продолжит выполнять обязанности до выборов.

«В таком случае в стране будет всеобщий хаос, а люди должны знать, что Андрей Нэстасе и Майя Санду виновны в его создании», – заключил глава государства.

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