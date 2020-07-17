Правительство Белоруссии проявило заинтересованность в отношении 16 промышленных платформ, которые будут созданы в Молдове. Об этом стало известно после беседы молдавского премьра Иона Кику со своим белорусским коллегой.

Глава кабмина также призвал белорусские компании участвовать в тендерах по строительству дорог. По словам главы правительства Белоруссии Романа Головченко, промышленные платформы открывают новые возможности для взаимного сотрудничества. Собеседники договорились укреплять и развивать торгово-экономические отношения.

Ион Кику выразил надежду на увеличение экспорта молдавской продукции на белорусский рынок, подтвердив также заинтересованность в сотрудничестве по сборке в Кишиневе производимых в Минске автобусов и троллейбусов. Стороны рассмотрели возможность реализации совместных инвестиционных проектов в таких сферах как винодельческая, зоотехническая и фармацевтическая.

Напомним, что Ион Кику участвует в заседании межправительственного совета Евроазиатского экономического союза, которое проходит в Минске.

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