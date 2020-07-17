Операция по репатриации была проведена по инициативе президента страны Игоря Додона

«Вместе с временным поверенным в делах посольства Турции в Кишиневе госпожой Эсрой Шен я приветствовал Наталью Баркал и ее четверых детей, которые содержались в лагере «Аль-Холь» с начала 2019 года из-за военных столкновений в Сирии. Успешная операция по репатриации стала возможной благодаря совместным действиям Службы информации и безопасности Республики Молдова и Службы информации Турции, чьей деятельностью руководил непосредственно президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Искренне благодарю господина Эрдогана за его скоординированные усилия и поддержку в проведении этих операций по репатриации граждан нашей страны», – отметил Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Наталья Баркал родом из Республики Молдова, жила и работала в Кишиневе со своим мужем-сирийцем до 2013 года, когда они решили окончательно переехать в провинцию Алеппо (Сирия). В результате военных действий в Сирии в конце 2017 года муж Натальи был убит, и она вместе с четырьмя детьми прибыла в январе 2019 года в лагерь «Аль-Хол», где условия жизни были чрезвычайно трудными. По информации на май 2019 года в лагере находилось около 73 тысяч человек, 94% из них — женщины и дети. Условия в лагере можно охарактеризовать как гуманитарный кризис: не хватает еды, воды и медицинской помощи, дети умирают от болезней. Ежедневно умирают 10—20 человек, на конец апреля 2019 года умерло 235 детей.

Напомним, что это уже второй случай, когда спецслужбам Республики Молдова в сотрудничестве с коллегами из Турции удается провести такую спасательную операцию, первая из которых прошла в декабре 2019 года, когда из Сирии была репатриирована семья из Республики Молдова.

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