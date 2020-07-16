17 июля 2020 года (4 июля по старому стилю) в народе почитают Благоверного князя Андрея Боголюбского, преподобного иконописца Андрея Рублева, святителя архиепископа Андрея Критского.

История:

Празднование Дня Андрея Наливы – православного церковного праздника – объединило в себе чествование сразу трех Андреев – Рублёва, Критского и Боголюбского.

Андрей Рублев родился в конце 14 века в семье ремесленников. Жил при Троицкой обители, а постриг принял в Андрониковском монастыре. Иконы, написанные рукой Андрея Рублева, бесценны. А самый известный шедевр мастера, написанный для Сергея Чудотворца – икона «Троица» – считается чудотворной. Умер иконописец, работая над фреской в Спасском соборе, в 1428 году, а похоронен у колокольни обители, где принял монашеский постриг.

Другой Андрей – Критский, родился и до 13 лет жил в Дамаске. До 7 лет был нем, и лишь начав изучение Слова Божьего, он заговорил. В четырнадцатилетнем возрасте начал службу в монастыре, где был уважаем за соблюдение строгих законов монашеской жизни и борьбу с учениями еретиков. В церкви Святой Софии служил архидьяконом. Умер святой в 740 году и был похоронен на территории церкви, позднее освященной его именем.

Третий Андрей – Боголюбский, рожденный в 1157 году, был сыном князя Долгорукого. Правил Андрей во Владимиро-Суздальском княжестве, которое при нем было успешным и процветающим. Имя свое – Боголюбский – мудрый князь получил за веру в Господа Бога. Однажды по дороге в Суздаль князь остановился на ночлег, и явилась ему Божья Матерь с наказом на месте ночлега монастырь основать. Наказ князь выполнил – заложил город Боголюбов и построил на указанном месте монастырь. В 1174-м князь Андрей умер, а в 1702-м был причислен к лику святых.

Чего нельзя делать 17 июля 2020 года

Многие запреты в разные дни повторяются, в чем нет ничего удивительного. В древние времена люди старались уберечь себя и близких от множества напастей, и именно запреты часто в этом были подмогой. Под запреты же попадало часто то, от чего в принципе человек должен был бы воздерживаться и без предупреждений. Например, 17 июля категорически нельзя было сквернословить. В старину не сомневались, что нарушившего этот постулат покарает высшая сила. День этот считался не лучшим для начала новых дел. Во многих семьях запрещалось в День Андрея Наливы просить взаймы денег или отдавать долги.

Поверья и приметы:

День 17 июля еще называли в народе Андреем Наливой, потому что в этот период начинались наливаться колосовые зернами. В старину особое значение придавали, например, овсу. Без хорошего урожая этого важнейшего растения не было удачи в крестьянском хозяйстве. Овсом кормили скот, его применяли в народной медицине. 17 июля крестьяне ждали дождь, считалось, что это предвещает хороший урожай. Этот день многие семьи обязательно начинали с овсяной каши, что служило залогом крепкого здоровья.

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