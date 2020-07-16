Несанкционированный митинг, прошедший у стен парламента в четверг, 16 июля, может оказаться источником массовых заражений среди его участников и полицейских

Агрессивное поведение части митингующих вынудило стражей порядка произвести задержание четверых участников, не желавших подчиняться приказам соблюдать дистанцию и требованиям, предусмотренным распоряжением комиссии минздрава. В дальнейшем двое из задержанных пожаловались на плохое самочувствие, что потребовало вызова машин скорой помощи. Поскольку симптомы заболевших указывали на характерные признаки короновируса, их решено было протестировать. Если болезнь не подтвердится, то можно считать, что нескольким десяткам протестующих и полицейских, которые могли оказаться в контакте с зараженными, повезло. А вот в случае положительных тестов, вся история может развернуться в весьма сложной траектории. Во-первых, необходимо будет всех участников идентифицировать и проверить на COVID – 19. Во-вторых, вероятно, потребуется к этой процедуре привлечь и семьи бузотеров. Мало того, всю эту канитель придется осуществить и с сотрудниками правоохранительных органов. При этом следует не забывать, что за все нужно будет заплатить. Если удастся все расходы переложить на плечи самих протестующих, как говорится, – полбеды, а вот если за это заплатит государство, то возникнет множество вопросов. Хорошо бы к ответам на них привлечь тех, кто стоял за спинами ветеранов. А синхронность появления недовольных у парламента и происходящего в стенах законодательного органа, совершенно очевидно указывает на партии, которые были заинтересованы в этом конфликте.

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