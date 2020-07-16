Луна в Близнецах. Сократите общение с малоприятными людьми

Наблюдали ли вы когда-нибудь за Луной на ночном небе? Если нет – обязательно сделайте это! Причем несколько дней к ряду. Она поразит вас своей красотой! И в каждый день Луна будет совершенно иной – новой. Но неизменным будет одно – ее таинственность и красота!

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День сложный. Не пытайтесь сделать до завершения дня всю имеющуюся работу, все равно не получится, а силы потеряете много. Отдайте предпочтение делам, которые можно быстро завершить. С учетом, что Луна убывающая, силы стоит поберечь, причем не только физические. Минимизируйте нагрузки на психику – сократите общение с малоприятными людьми. Помните: люди к окончанию лунного месяца становятся очень чувствительными, склонными к ссорам и обидам. Избавьте себя от лишних поводов разозлиться или понервничать. Благоприятное время для сбора информации, планирования будущих проектов.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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