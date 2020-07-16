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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 17 июля

Поздравьте тех, кто празднует именины 17 июля
16 июля
19:56 2020
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17 июля День Ангела у Александры, Алексея, Анастасии, Андрея, Богдана, Георгия, Дмитрия, Ефима, Марии, Марка, Марфы, Михаила, Николая, Ольги, Татьяны, Фёдора, Федота.

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Волевые и решительные, именинники этого дня получают от Судьбы множество разных талантов, но только от вас зависит, будет ли возможность воспользоваться этими дарами. Стопроцентный залог вашего счастья – неустанное развитие всего положительного, что вам подарила Судьба, и искоренение всего негативного. Удача будет сопутствовать тем, кто будет жить по совести, кто будет по жизни учиться и развиваться, кто будет ставить высокие цели и честно, достойно идти к ним. Если же у рожденного в этот день отрицательные черты характера будут превалировать, то вас ждет непростая Судьба – трудности и преграды, работа с низким уровнем оплаты. Развивайте лучшее, и появится шанс оказаться на вершине – для этого у вас есть всё!

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Поздравляем именинников!

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