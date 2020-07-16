Китайский школьник заработал паралич, играя на компьютере
16 июля
16:31 2020
Он не отходил от монитора сутками напролет
Случай стал результатом перехода школ на онлан-режим из-за эпидемии коронавируса. Пятнадцатилетний школьник под видом занятий и выполнения домашних заданий на самом деле погрузился в компьютерные игры. В течение месяца подросток спал от силы два часа в сутки. Родители же были уверены, что он увлечен учебой.
Последствия оказались печальными. У мальчика случился ишемический инсульт и ему парализовало руку, сообщает портал «World of Buzz».
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