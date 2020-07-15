Луна в Близнецах. Это день энергичных и уверенных в себе людей

Тайны Луны уже много лет не дают покоя жителям нашей планеты. А все непознанное и таинственное бесконечно притягивает. Кто-то не верит в то, что ночное светило хоть как-то влияет на жизнь на земле, а кто-то истово верит и строит каждый свой день, сверяясь с Лунным календарем.

Что же готовит нам царица ночи 16 июля?

Это день энергичных и уверенных в себе людей. Ваша бурная активность даст возможность быстро, одним махом разделаться с делами, не требующими тщательной подготовки, растянутой во времени. Вы, как храбрый воин, будете решать одну проблему за другой, действуя импульсивно и даже порой агрессивно. Такое поведение будет совершенно оправдано только в отношении дел, требующих мгновенных решений. Что же касается дел, требующих тщательной подготовки, их лучше оставить на потом. Проведя в таком ритме день, вы останетесь довольны собой и захотите расслабиться и отдохнуть. Не отказывайте себе в этом, чтобы не разбудить «старые раны», – ведь здоровье превыше всего. И эмоциональное тоже – обходите конфликты.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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