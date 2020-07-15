Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 июля 659 смертей от инфекции
15 июля
19:31 2020
В течение прошедшего дня, 15 июля, зарегистрирован еще 1 смертельный случай от инфекции COVID-19.
Это 52-летний мужчина из Кишинева.
На вечер 15 июля 13298 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 659 человек умерли от инфекции.
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