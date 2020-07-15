Политолог Корнелиу Чуря считает, что выдвинутый против правительства Иона Кику вотум недоверия не имеет логических обоснований, передает sputnik.md.

По его словам, вотум, подписанный вчера, 14 июля депутатами платформы «Достоинство и правда», не имеет перспектив, потому что правительство Кику, по мнению эксперта, работает лучше, чем любое другое.

Чуря отмечает, что партия «Действие и солидарность» Майи Санду вряд ли поддержит своего «верного» союзника платформу DA.

Отвечая на вопрос о том, как отреагирует на вотум PRO Moldova, он сказал, что они, может быть, поддержат и подпишут документ, но это лишь сыграет роль «медвежьей услуги».

PRO Moldova, играя на поле Платформы DA, бросает тень на её репутацию. Это придает DA некую «олигархическую окраску», считает Чуря.

Эксперт считает, что лишь использование коррупционных схем сможет повлиять на вопрос маловероятной отставки кабмина Кику.

Чуря уверен, что в Платформе есть серьёзные намерения на сближение с мафиозным олигархическим кланом.

«Им не выгодно всё время быть в тени, быть на побегушках у Санду. Они идут на сближение с олигархами. Делают это, чтобы удержаться на плаву», – отметил он.

Политолог заявил, что такие действия Платформы «Достоинство и правда» приведут к тому, что они потеряют весь свой электорат.