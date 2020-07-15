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Газета "Кишиневские новости"

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Канду подталкивает «Действие и солидарность» к переменам

15 июля
14:06 2020
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Глава формирования Pro Moldova Андриан Канду раздосадован тем, что в Партии «Действие и солидарность» не торопятся подписать заявление с требованием об отставке правительства Иона Кику.

Возможность объявить вотум недоверия кабинету министров будет обсуждаться на Национальном политическом совете политформирования лишь в субботу. Канду считает, что данный факт свидетельствует о неспособности партий, противостоящих власти, действовать единым фронтом. «Мы не хотим никому давать советы, но когда оппозиционные силы не могут договориться по такому важному вопросу как вотум недоверия, люди в недоумении и начинают терять веру в перемены», – полагает Канду.

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