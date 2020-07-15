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Газета "Кишиневские новости"

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Пекин опять предупреждает США

15 июля
14:06 2020
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Китайский МИД отреагировал на принятие в США закона «Об автономии Гонконга» заявлением с угрозами, сообщает «Военное обозрение».

Пекин предупреждает не в последний раз, что введет санкции против американских чиновников, ответственных за введение закона в действие. В Китае считают, что Вашингтон тем самым вмешивается во внутреннюю политику Поднебесной. Закон «Об автономии Гонконга» принят Палатой представителей, Сенатом и подписан президентом. Документ предполагает введение санкций в отношении физических лиц и компаний, нарушающих статус Гонконга как особого административного района Китая. Вашингтон обвиняет Пекин в ужесточении контроля за бывшей колонией Великобритании.

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