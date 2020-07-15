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Газета "Кишиневские новости"

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Белорусы хотят на выборах выбирать, а не просто голосовать

15 июля
14:06 2020
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По информации Белорусской ассоциации журналистов, более десяти сотрудников средств массовой информации, освещавших ход несанкционированных митингов, задержали правоохранительные органы, сообщает РИА Новости.

В стране 9 августа состоятся очередные президентские выборы. Их постоянный участник и конечно победитель – Александр Лукашенко. Люди, которые могли составить ему реальную конкуренцию, а именно экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, Центризбиркомом не были зарегистрированы в качестве кандидатов. Многие белорусы были возмущены таким решением и вышли на митинги во многих городах страны. Милиция провела массовые аресты недовольных. Также были задержаны журналисты «Радио Свобода», «Еврорадио», «Нового часа», «Белсата» и «Сильных новостей».

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