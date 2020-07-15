Депутаты парламента от Партии «Платформа “Достоинство и правда”» подписали проект, который может инициировать отставку правительства Иона Кику. Об этом народные избранники сообщили на пресс-конференции.

Для того, чтобы документ был рассмотрен в законодательном органе, его должны поддержать минимум 26 депутатов. У «Достоинства и правды» таковых 11. К ним присоединились еще два человека. Вице-председатель Платформы Александр Слусарь отметил на пресс-конференции: «Жаль, что два месяца назад мы не пошли по этому пути, обсуждали вопрос о проведении совместных выборов президента и парламента. Мы потеряли время… Если внесем документ на этой неделе, то на следующей сможем обсуждать резолюцию о вотуме недоверия. Потом все станет гораздо сложнее, нужно будет добиваться чрезвычайного заседания парламента», – сетовал Слусарь. Весенне-летняя сессия парламента заканчивается в конце июля. На весь август депутаты уходят в отпуск, половина сентября идет на подготовку к новой сессии. Все это время страной будет управлять правительство Кику, которое оппозиция хочет сместить как можно быстрее.

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