Министерство иностранных дел и европейской интеграции распространило заявление относительно возобновления боестолкновений на армяно-азербайджанской границе.

В документе выражается соболезнование семьям и близким погибших в конфликте. Молдавское дипломатическое ведомство призывает стороны «воздержаться от применения силы, продолжить усилия по недопущению эскалации ситуации и вернуться к формату переговоров в рамках возглавляемой ОБСЕ Минской группы». В заявлении особо подчеркивается: «Молдова выступает за мирное урегулирование конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно-признанных границах».

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